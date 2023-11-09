Hatay Valiliği, İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen kazan patlamasında yaralanan 13 işçiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Azganlık Mahallesi&#39;ndeki fabrikanın eritme kazanındaki patlamada 5&#39;i ağır 13 kişinin yaralandığı anımsatıldı.İskenderun Devlet Hastanesi&#39;nde tedaviye alınan yaralılardan birinin bugün yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, &quot;Olay nedeniyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.&quot; ifadesi kullanıldı.