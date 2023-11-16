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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:03
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden "resmi belgeyi bozma, yok etme, gizleme" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T ve "hırsızlık" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        "Ailenin Korunması Kanununa muhalefet" suçundan aranan M.K ve 3 ayrı elektrikli bisiklet hırsızlığından aranan O.A. ile S.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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