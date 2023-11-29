Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evleri havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, hak sahiplerine teslim edilen köy tipi afet konutları FPV dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşaat çalışmaları tamamlanan Babatorun Mahallesi'ndeki 25 köy evinin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Anahtarları hak sahiplerine teslim edilen konutların yollarını düzenleyen ekipler, peyzaj işlemlerine devam ediyor.

Eşyasıyla hazır hale getirilen konutlar, Anadolu Ajansı ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

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