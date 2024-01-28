Hataylı kebapçı "humus dürüm" ile farklı bir kahvaltı deneyimi sunuyor ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kebapçılık yapan Berkay Çivisöken, "humus dürüm" ile müşterilerine kahvaltıda farklı bir lezzet sunuyor.

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kebapçılık yapan Berkay Çivisöken, "humus dürüm" ile müşterilerine kahvaltıda farklı bir lezzet sunuyor.

Çivisöken, kentte zeytinyağı, domates, turşu ve yeşillikle genellikle "soğuk meze" olarak tüketilen humusu, kahvaltı sofralarında alternatif lezzet olarak yapıyor.

Eşiyle ilçede kebapçılık yapan Çivisöken (26), AA muhabirine, her sabah "kahvaltıda ne yiyeceğiz" sorusuyla humus dürümün ortaya çıktığını söyledi.

Kebabın yanında meze olarak sundukları humusu eşiyle lavaş ekmek arasına koyarak kahvaltıda tükettiklerini anlatan Çivisöken, ortaya çıkan lezzeti iş yerlerine gelen müşterilerine de tattırdıklarını belirtti.

Çivisöken, müşterilerin de beğenmesiyle kahvaltıda humus dürüm servisine başladıklarını ve ilginin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Haşlanan nohudun tahin ve limon suyuyla karıştırılıp krema kıvamına getirilmesiyle hazırlanan humusu, lavaş ekmeğinde servis ettiklerini anlatan Çivisöken, "Herkesi bu lezzeti yemeye ve beğenmeye davet ediyorum. Çoğu kişi başka bir yemek isterken, humusu tattıktan sonra o yemeği iptal edip bir tane daha humus dürümü istiyor." diye konuştu.

Ayşegül Çivisöken de sadece humus dürüm yemek için iş yerlerine gelen müşterilerin olduğunu belirtti.

Müşterilerden Ali Zorlu da humus dürümü severek yediğini söyledi.

Meze olarak bilinen humusun kahvaltıda da çok güzel bir lezzet olduğunu anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızın yöresel bir ürünü. Bir de değişik bir şekilde sarılarak yapılıyor ve severek yiyoruz. Çok hafif olduğundan sabahları ciğer yerine bunu tercih ediyoruz. Her sabah da yiyoruz."