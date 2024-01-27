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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:14
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AntakyaMerkez

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Turgut Lelik, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Gjorgiev)

        Brand Group Alanya Belediyespor: Umut Durur, Cafer Kirkit, Saadat, Uğur Kılınç, Seganov, Emin Gök (Ali İhsan Heper, Bertuğ Öndeş, Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

        Setler: 25-23, 25-23, 25-27, 20-25, 17-19

        Süre: 166 dakika (31, 39, 36, 27, 33 )

        HATAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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