Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:AntakyaMerkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Turgut Lelik, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Gjorgiev)

Brand Group Alanya Belediyespor: Umut Durur, Cafer Kirkit, Saadat, Uğur Kılınç, Seganov, Emin Gök (Ali İhsan Heper, Bertuğ Öndeş, Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

Setler: 25-23, 25-23, 25-27, 20-25, 17-19

Süre: 166 dakika (31, 39, 36, 27, 33 )

HATAY

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