Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ve Dörtyol ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ve Dörtyol ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, Antakya ilçesinde 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.K. ile 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D, Dörtyol ilçesinde de 6 yıl hapis cezasıyla aranan M.T.A. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan yla M.E.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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