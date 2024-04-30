Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Çalışmada, Antakya ilçesinde 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.K. ile 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D, Dörtyol ilçesinde de 6 yıl hapis cezasıyla aranan M.T.A. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan yla M.E.G. yakalandı.

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