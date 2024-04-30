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        Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ve Dörtyol ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:56
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        Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ve Dörtyol ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada, Antakya ilçesinde 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.K. ile 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D, Dörtyol ilçesinde de 6 yıl hapis cezasıyla aranan M.T.A. ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan yla M.E.G. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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