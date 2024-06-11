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        İskenderun'da ücretsiz kanser taraması

        İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle ilçede ücretsiz kanser tarama hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:24
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        İskenderun'da ücretsiz kanser taraması
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        İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle ilçede ücretsiz kanser tarama hizmeti veriyor.

        İlçe Sağlık Müdürü Buket Baş Karaca, yaptığı açıklamada, Gülay Niziplioğlu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kanser taraması yaptıklarını belirtti.

        Kanserde erken tanının çok önemli olduğunu ifade eden Karaca, herkesi tarama için aile sağlığı merkezine beklediklerini kaydetti.

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