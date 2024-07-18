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        Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda yapımı süren deprem konutlarını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:51
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        Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda yapımı süren deprem konutlarını inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Eğerci Mahallesi'nde yapımı süren 467 konutun şantiye alanını ziyaret etti.

        Şantiye alanını gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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