Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda yapımı süren deprem konutlarını inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Eğerci Mahallesi'nde yapımı süren 467 konutun şantiye alanını ziyaret etti.
Şantiye alanını gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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