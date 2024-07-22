Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 00:59 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Fırat K'nin evine silahla ateş etti.

        Evde bulunan ve ayağına mermi isabet eden Gülten G. (56) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar

        Benzer Haberler

        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
        Haluk Levent'ten Hataylı kadın kooperatiflerine destek
        Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardı...
        LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Hatay'daki hasta çocuklar ve ailelerine yardı...
        Hatay'da havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da çekiciyle götürülen otomobilde 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi
        Hatay'da çekiciyle götürülen otomobilde 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi
        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı