Hatay'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan ve ayağına mermi isabet eden Gülten G. (56) yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Fırat K'nin evine silahla ateş etti.

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