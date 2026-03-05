Hatay'da bir araçta çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ve 7 şarjör ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Reyhanlı-Antakya kara yolu Paşaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, çuval içerisinde 4 kalaşnikof tüfek ile 7 şarjör ele geçirildi.



Olayla ilgili araçtaki S.B, D.K, S.K, H.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



