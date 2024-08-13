Hatayspor'un forma sırt sponsoru "The Museum Hotel Antakya" oldu
Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile The Museum Hotel Antakya arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile The Museum Hotel Antakya arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.
Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, otelde düzenlenen imza töreninde, takıma destek olan Asfuroğlu Grubu bünyesindeki işletmeye teşekkür etti.
Forma sırt sponsorluğu karşılığında kulübe 400 bin avro ödeneceğini belirten Mıstıkoğlu, şöyle konuştu:
"Anlaşma kulübümüz için olduğu gibi Hatayspor'un sırtında yer alması dolayısıyla tesis için de çok önemli. Hatayspor'un, yerli bir firmamızın, şehrimizin firmasının logosunu taşıması gurur veriyor." dedi.
Asfuroğlu Grubu Turizm Yatırımları Yöneticisi Sabiha Asfuroğlu Abbasoğlu da gurur duydukları Hatayspor'un kendilerine umut olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.
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