Hatayspor'un forma sırt sponsoru "The Museum Hotel Antakya" oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile The Museum Hotel Antakya arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, otelde düzenlenen imza töreninde, takıma destek olan Asfuroğlu Grubu bünyesindeki işletmeye teşekkür etti.

Forma sırt sponsorluğu karşılığında kulübe 400 bin avro ödeneceğini belirten Mıstıkoğlu, şöyle konuştu:

"Anlaşma kulübümüz için olduğu gibi Hatayspor'un sırtında yer alması dolayısıyla tesis için de çok önemli. Hatayspor'un, yerli bir firmamızın, şehrimizin firmasının logosunu taşıması gurur veriyor." dedi.