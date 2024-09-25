İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A.Ş'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki konteynerinde arama yaptı.
Konteynerde 810 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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