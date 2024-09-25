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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:02
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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A.Ş'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki konteynerinde arama yaptı.

        Konteynerde 810 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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