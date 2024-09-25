Arsuz'da yeni oluşturulan 20 dekarlık muz serası açıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, üretici iki kardeşin girişimiyle oluşturulan 20 dekarlık muz serası düzenlenen törenle açıldı.

Üçgüllük Mahallesi'nde, 100 dekarlık alanda muz üretimi yapan Sercan ve Nazım Satmaz kardeşler, kendi çabalarıyla yeni bir sera daha oluşturdu.

Yeni oluşturulan 20 dekarlık sera, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz'ın katıldığı törenle açıldı.

Vali Masatlı, serada incelemelerde bulunarak muz fidanı dikti.

İlçede son yıllarda muz gibi benzer ürünlerin yetiştiriciliğinin artığını belirten Masatlı, "Aslında Hatay, zeytiniyle, narenciyesiyle, pamuğuyla ve buğdayıyla akla gelen bir ilimizdir. Ama onun dışında özellikle son yıllarda muz ve benzer ürünlerin de ilimizde çok yaygın olarak yetiştirildiğine şahit oluyoruz. Tabii bununla ilgili de özellikle başta devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu tür üretim tesislerine olan destekleri, hibeleri, teşvikleri devam ediyor." diye konuştu.