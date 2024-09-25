İskenderun'da "Ahilik Haftası" kutlandı

İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ve İskenderun Kuyumcular, Saatçiler, Fotoğrafçılar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Uğur Fırat beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek gül dağıttı.

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