Hatay'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, tefecilik yaptığı öne sürülen S.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
İşletmede 371 bin 175 lira ve 20 kredi kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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