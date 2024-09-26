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        Hatay'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:20
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        Hatay'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, tefecilik yaptığı öne sürülen S.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        İşletmede 371 bin 175 lira ve 20 kredi kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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