Hatay'da tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İşletmede 371 bin 175 lira ve 20 kredi kartı ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, tefecilik yaptığı öne sürülen S.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

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