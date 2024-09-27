Hatay'da durdurulan otomobilde 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, iç tavan bölümünde gizlenen 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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