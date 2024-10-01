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        Akademisyenler ve üniversiteliler depremzede öğrencileri bilim ve sanatla buluşturuyor

        SALİM TAŞ - Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı grup, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, okullarda yaptıkları atölye çalışmalarıyla afetzedelere moral vermeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:03
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        Akademisyenler ve üniversiteliler depremzede öğrencileri bilim ve sanatla buluşturuyor
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        SALİM TAŞ - Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı grup, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, okullarda yaptıkları atölye çalışmalarıyla afetzedelere moral vermeye çalışıyor.

        Okullarda müzik, resim, drama, matematik, kimya ve robotik kodlama konularında atölye çalışmaları gerçekleştiren grup, depremzede çocukların motivasyonlarını artırmaya ve bilime olan meraklarını canlandırmaya gayret gösteriyor.

        Çalışmaları kapsamında merkez Antakya ilçesindeki Dikmece İlkokulu ve Ortaokulunda bir araya gelen 10 akademisyen ve 32 üniversite öğrencisi, çeşitli atölyeler kurdu.

        Atölyelerde öğrencilere kimya, matematik, robotik kodlama, resim, müzik gibi derslerin yanı sıra tasarım konularında bilgi de veriliyor.

        Ekip ayrıca Hatay Fen Lisesi, Samandağ Mevlüt Gümüş Fen Lisesi ile Samandağ Anadolu Lisesindeki öğrenciler için TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST yarışma süreçleri ve bilimsel makale yazımı gibi konularda 12 ayrı akademik program da gerçekleştiriyor.

        Öğrenciler atölyelerde eğitici bilgiler edinirken, düzenlenen bilim ve sanat şenlikleriyle de moral buluyor.

        - Hatay'da yaklaşık 600 öğrenciyle bir araya gelindi

        Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Karaoğlu Ceyhan, AA muhabirine, akademisyen ve öğrenci topluluklarıyla bir araya gelerek deprem bölgesinde bilim şenlikleri organize ettiklerini söyledi.

        Şenliklerle öğrencilerin eğitim motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Ceyhan, bu kapsamda ilkini geçen yıl Hatay'da başlattıkları etkinlikte öğrencilerle çok güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

        Şenliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ceyhan, şöyle konuştu:

        "Bilim, sanat ve spor şenliklerimizdeki amacımız, deprem bölgesindeki öğrencilerimizin okulu terk etme durumlarını azaltmak, eğitim motivasyonunu artırmak ve onları bilimin merak uyandırıcı dünyasıyla buluşturmaktır. Geçen sene temmuz ayında etkinliğimizi Defne ilçesindeki çadır kentte düzenledik. Burada depremzede öğrencilerimizin motivasyon ve psikolojik olarak iyi oluş hallerine katkı sağladığımızı deneyimledik. Ekibimizle tekrar Gebze'ye döndükten sonra bunun gerçekten çok değerli bir iş olduğunu gördük ve gelenekselleştirmeyi planladık."

        Bugüne kadar yaklaşık 600 öğrenciyle bir araya geldiklerini belirten Ceyhan, desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

        Dikmece İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Halit Çelikkaya da öğrencilerine verilen katkıdan dolayı Gebze Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerine teşekkür etti.

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