İskenderun'da Ahilik Haftası kutlanıyor

Kutlama programı kapsamında İskenderun Kuyumcular, Saatçiler, Fotoğrafçılar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Uğur Fırat ve yönetim kurulu üyeleri esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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