Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücü O.P. idaresindeki 80 ACF 647 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı yolunun Soğuksu mevkisinde, Ali Alkan idaresindeki 07 BIY 901 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan otomobil sürücüsü O.P, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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