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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:08
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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Sürücü O.P. idaresindeki 80 ACF 647 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı yolunun Soğuksu mevkisinde, Ali Alkan idaresindeki 07 BIY 901 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü O.P, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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