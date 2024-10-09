Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü

Apartmanın sakinlerinden Seyfi Boran, "Yan binaya yıkarken bizim binaya duvar düşmüş. Mağduruz, bütün apartman sakinleri olarak dışarıdayız. Evimize giremiyoruz. Yetkililerden bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kurtuluş Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için polis güvenlik önlemi aldı, çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti.

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