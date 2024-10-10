Hatay'da vincin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sibel E. (25) ile arkasındaki Ayaz K. (5) ve Azra K. (4) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen vinç, Sibel E'nin kullandığı motosiklete çarptı.

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