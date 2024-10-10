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        Hatay'da vincin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vincin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:37
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        Hatay'da vincin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vincin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen vinç, Sibel E'nin kullandığı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sibel E. (25) ile arkasındaki Ayaz K. (5) ve Azra K. (4) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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