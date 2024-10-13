Hatay'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dikmece Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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