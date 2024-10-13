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        Hatay'da "İyilik Tandırı" depremzede kadınlara gelir kapısı oluyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da "İyilik Tandırı Projesi", kadınlara ekonomik kazanç elde etme imkanı sunmasının yanı sıra depremzedelerin de uygun fiyattan ekmek alabilmesini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:33
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        Hatay'da "İyilik Tandırı" depremzede kadınlara gelir kapısı oluyor
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        MEHMET BAYRAK - Hatay'da "İyilik Tandırı Projesi", kadınlara ekonomik kazanç elde etme imkanı sunmasının yanı sıra depremzedelerin de uygun fiyattan ekmek alabilmesini sağlıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi işbirliğinde "İyilik Tandırı Projesi" başlatıldı.

        Projenin ilk uygulaması merkez Antakya ilçesinde hayata geçirildi. Proje kapsamında Haraparası Konteyner Kenti'ne tandır konuldu ve burada aileleriyle kalan depremzede 4 kadın görevlendirildi.

        Tandırda görevli 4 kadın, konteyner kentte ihtiyaç ve talebe göre günlük tandır ekmeği yapmaya başladı.

        Proje kapsamında tanesi 7 lira olan ekmek satışlarından elde edilen gelirlerin bir kısmı tandırda görevli kadınlara verilirken, geriye kalan kısmı ise ihtiyaç sahibi depremzedeler ve hafız öğrencilerin yararına kullanılıyor.

        - Tandırda ihtiyaç ve talebe göre günde 600 ekmek pişiriliyor

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yardım faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

        Kentte iki farklı noktada "Güzel İşler Merkezi" adlı yardım faaliyetini gerçekleştirdikleri konteynerlerin bulunduğunu anlatan Topçu, bu merkezden ihtiyaç sahibi depremzedelere yardımlar ulaştırdıklarını belirtti.

        Topçu, merkez sayesinde şu ana kadar 5 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunduklarını dile getirdi.

        "Güzel İşler Merkezi" çalışmaları kapsamında şimdi de "İyilik Tandırı Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Topçu, şöyle konuştu:

        "Bölgedeki kardeşlerimize 600 tandır ekmeği çıkarıyoruz. İhtiyaca binaen bu sayılar giderek artabiliyor. Burada hem uygun fiyata ekmeği kardeşlerimize sunarken hem de elde edilen gelirleri ihtiyaç sahibi depremzede kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Hafızlarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bu çalışmalardan herkes memnun. Burada çalışan ihtiyaç sahibi hanımefendi kardeşimizin de evlerine bir katkıları olsun diyerek ellerinden tutmuş olduk. Üreten kardeşlerimiz bu sayede hayır yapma duygusunu yaşıyor, iyiliği yayıyor. Diğer taraftan da Hatay'ın güzel nimetlerini zor zamanda ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize sunduğumuz için bizler de mutluyuz."

        Kadınlardan Mesude Subaşı, proje kapsamında tandırda ekmek yaparak hem gelir elde ettiğini hem de kendi gibi depremzedelere katkıda bulunduğunu söyledi.

        Projede yer alan Saffet Şahin de İyilik Tandırı sayesinde konteynerde boş oturmak yerine bir şeyler üreterek güzel işler yaptıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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