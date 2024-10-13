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        Hatay'da deprem hasarlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:28
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        Hatay'da deprem hasarlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi öldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kuzuculu Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen İlyas Çardak (67) ile oğlu Umut Çardak'ın (37) çıkarılması için çalışma başlattı.

        Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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