Hatay'da deprem hasarlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi öldü

Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen İlyas Çardak (67) ile oğlu Umut Çardak'ın (37) çıkarılması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kuzuculu Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

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