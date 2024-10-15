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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:50
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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Ekim'de operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 8 ruhsatsız tabanca, 10 kilo 400 gram esrar, 1487 kök Hint keneviri, 71 bin 410 paket kaçak sigara ve 101 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

        Çalışmalarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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