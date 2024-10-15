Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, 8 ruhsatsız tabanca, 10 kilo 400 gram esrar, 1487 kök Hint keneviri, 71 bin 410 paket kaçak sigara ve 101 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Ekim'de operasyonlar düzenledi.

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