Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Ş, S.S, H.B, U.H, H.A, M.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Adreslerde 112 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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