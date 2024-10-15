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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:10
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Ş, S.S, H.B, U.H, H.A, M.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Adreslerde 112 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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