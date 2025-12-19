Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, inşası süren, Antakya ilçesine bağlı Madenboyu ve Melekli mahallelerinde 121, Reyhanlı ilçesinde Tayfur Sökmen ile Varışlı mahallelerinde 174 konutluk projeleri yerinde inceledi.

Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 295 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

