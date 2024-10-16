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        Depremlerden etkilenen Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan ilkokul açıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılan PwC-TEV Çakı İlkokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:04
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yapılan ilkokul açıldı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılan PwC-TEV Çakı İlkokulu törenle açıldı.

        Çakı Mahallesi'nde, PwC Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) destekleriyle yapılan 5 derslikli ilkokulun açılışı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, PwC Avrupa Kıdemli Ortağı ve Başkanı Petra Justenhoven, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu'nun katılımıyla gerçekleşti.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, yeni okulun hayırlı olmasını diledi.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası kentte hem maddi hem de manevi olarak ciddi kayıplar yaşandığını belirten Masatlı, devlet, millet ve yardım kuruluşlarıyla "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu"nun gerçekleştiğini vurguladı.

        - Depremden bu yana 115 okul açıldı

        Masatlı, kent genelinde eğitim kurumlarının 3'te 1'inin depremler nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında, devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ilk önce 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarımızı bütün çabalarla beraber açtık ve kendimize şöyle bir motto belirledik; 'Eğitim Hatay'ımıza nefes olacak' dedik. Devamında 517 dersliği onarımdan geçirdik, bununla beraber şu ana kadar 115 okulumuz da eğitim öğretim hizmetine açıldı. Bu 115 eğitim öğretim hizmeti veren okulumuzun toplam derslik sayısı 863'tür. Diğer taraftan 111 okulumuzun da inşaatları devam ediyor, inşallah bunlar da bittiğinde 1668 yeni dersliği de eğitim öğretim hizmetlerimize sunmuş olacağız."

        İhalesi devam eden okulların da bulunduğunu belirten Masatlı, gelecek sene sonuna kadar bunların tamamını bitirmeyi planladıklarını söyledi.

        Masatlı, deprem öncesi 5 Şubat tarihinde 14 bin 700 olan derslik sayısının 16 bin 700'e yükseleceğini ifade ederek "Tüm bu işler, hizmetler yapılırken devlet-millet işbirliği, sivil toplum örgütleri ve yardımsever vatandaşlarımızın da çok fazla desteğini gördük." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da açılışını gerçekleştirdikleri yeni okulun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, eğitime yapılan bu önemli desteğin bölgenin uzun vadeli toparlanma sürecine de katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek sınıflarda incelemelerde bulunuldu, Vali Masatlı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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