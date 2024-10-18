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        Hatay'da uçuruma devrilen patpattaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uçuruma devrilen patpattaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:02
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        Hatay'da uçuruma devrilen patpattaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde uçuruma devrilen patpattaki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Sürücü Ali Hançer idaresindeki patpat, Bezge Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılardan Hatice Hançer, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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