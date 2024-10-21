Hatay Valisi Mustafa Masatlı öğretmen akademileri açılış toplantısına katıldı

Masatlı, öğretmenlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Hatay'da 115 yeni okulun hizmete açıldığını belirten Masatlı, "Şu anda 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 101 eğitim binamızın inşaatları devam ediyor. Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla ilimiz 1668 yeni dersliğe daha kavuşmuş olacak." dedi.

Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentteki eğitim altyapısının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

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