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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı öğretmen akademileri açılış toplantısına katıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen akademileri açılış toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:06
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı öğretmen akademileri açılış toplantısına katıldı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen akademileri açılış toplantısına katıldı.

        Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentteki eğitim altyapısının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

        Hatay'da 115 yeni okulun hizmete açıldığını belirten Masatlı, "Şu anda 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 101 eğitim binamızın inşaatları devam ediyor. Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla ilimiz 1668 yeni dersliğe daha kavuşmuş olacak." dedi.

        Masatlı, öğretmenlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de depremlerin ardından yürütülen çalışmaları anlattı.

        Toplantıya Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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