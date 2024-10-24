Hatay'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle buluştu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kuzuculu Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nu ziyaret etti.
Katılımcılar, okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle oyun oynadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.