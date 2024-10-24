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        Hatay'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle buluştu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:04
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        Hatay'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle buluştu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kuzuculu Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Katılımcılar, okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle oyun oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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