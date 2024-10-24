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        Hatay'da öğrenciler TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını pedal çevirerek kınadı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını pedal çevirerek kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:28
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        Hatay'da öğrenciler TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını pedal çevirerek kınadı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını pedal çevirerek kınadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzuculu Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

        Türk bayraklarının yer aldığı bisikletleriyle okul önünden hareket eden öğrenciler, Kuzuculu Mahallesi'nde pedal çevirerek saldırıyı kınadı.

        Öğrencilerin etkinliğine bazı vatandaşlar da bisiklet sürerek destek verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, yaptığı açıklamada, ülkeyi karıştırmaya ve bölmeye çalışan her türlü oluşumu lanetlediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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