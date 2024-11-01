Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Başlamış Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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