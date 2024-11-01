Hatay'da otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 8546 plakalı tır, Denizciler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle nedeniyle şarampole devrildi.

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