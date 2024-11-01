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        Hatay'da otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 2 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.11.2024 - 21:37
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        Hatay'da otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 2 otomobilde hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 8546 plakalı tır, Denizciler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle nedeniyle şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada tırdan düşerek çevreye savrulan 2 araçta hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi trafik akışına kapanan yol, tırın vinçle kaldırılması sonrası açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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