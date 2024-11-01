Hatay'da otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 2 otomobilde hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 2 otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 8546 plakalı tır, Denizciler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle nedeniyle şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada tırdan düşerek çevreye savrulan 2 araçta hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi trafik akışına kapanan yol, tırın vinçle kaldırılması sonrası açıldı.
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