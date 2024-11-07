Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde toptan gıda ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Hassa ilçesinde toptan gıda ürünleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Girne Mahallesi'nde toptan gıda ürünleri satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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