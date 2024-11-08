Hatay'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki binanın çatısına düştü
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol hizasındaki ahırın çatısına düştü.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol hizasındaki ahırın çatısına düştü.
Yeni Mahalle'de kadın sürücü M.Y'nin kullandığı 80 AR 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, yol hizasında bulunan Zekariye Abeş'e ait ahırın çatısına girdi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde ve ahırın çatısında hasar meydana geldi.
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