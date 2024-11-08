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        Hatay'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki binanın çatısına düştü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol hizasındaki ahırın çatısına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:18
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        Hatay'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki binanın çatısına düştü
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol hizasındaki ahırın çatısına düştü.

        Yeni Mahalle'de kadın sürücü M.Y'nin kullandığı 80 AR 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Otomobil, yol hizasında bulunan Zekariye Abeş'e ait ahırın çatısına girdi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobilde ve ahırın çatısında hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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