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        Hatay'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:57 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:57
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        Hatay'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Özerli Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Bilal Soylu'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İtfaiyeyle eve giren polis ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu'nun cesedini buldu.

        Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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