AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Açıcı yeniden aynı göreve seçildi

Kongreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile partililer katıldı.

Açıcı yaptığı konuşmada, Dörtyol için çok çalışacaklarını söyledi.

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