AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Açıcı yeniden aynı göreve seçildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Atatürk Parkı'ndaki salonda düzenlenen kongrede tek aday Mithat Açıcı, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Açıcı yaptığı konuşmada, Dörtyol için çok çalışacaklarını söyledi.
Kongreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile partililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.