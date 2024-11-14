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        Hatay'da sonbahar renkleri hakim oldu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:59
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        Hatay'da sonbahar renkleri hakim oldu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü.

        Kışlalar Mahallesi'ndeki Beşikgöl Mesire Alanı ve Amanoslar'daki ağaçların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.

        Sonbaharın renklerine hakim olan ağaçlar, görsel şölen sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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