Hatay'da sonbahar renkleri hakim oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü.
Kışlalar Mahallesi'ndeki Beşikgöl Mesire Alanı ve Amanoslar'daki ağaçların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.
Sonbaharın renklerine hakim olan ağaçlar, görsel şölen sundu.
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