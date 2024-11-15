Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kargoyu teslim alan E.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste 45 silah parçası ile 11 bin 850 fişek ele geçirdi.

        Polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!

        Benzer Haberler

        Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak
        Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak
        Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı
        Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı
        Hatay'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi
        Hatay'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi
        Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza
        Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı