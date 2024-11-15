Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi

Adreste 45 silah parçası ile 11 bin 850 fişek ele geçirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

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