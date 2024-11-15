Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Vatandaş ihbarıyla yakalanan müteahhide yeni deprem davası

        LALE KÖKLÜ - Ankara'da bir vatandaşın ihbarıyla yakalanıp tutuklanan 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında, Gül Apartmanı'nın yıkılması ve 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatandaş ihbarıyla yakalanan müteahhide yeni deprem davası
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Ankara'da bir vatandaşın ihbarıyla yakalanıp tutuklanan 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında, Gül Apartmanı'nın yıkılması ve 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Cebrail Mahallesi'ndeki Gül Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 12 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Emlakbank 1. Etap Konutları'nın depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili hakkında başka bir dava da açılan tutuklu sanık Mehmet Özat ile tutuksuz Hüseyin E. ile Tevfik M'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede yer verilen Atatürk Üniversitesi bilirkişi raporunda, 5 katlı apartmanın inşasına 1976'da başlandığı, aynı yıl belediye tarafından yapı temel ruhsatı, 1 yıl sonra da yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği belirtildi.

        Apartmanın zemin etüt raporunun ve binaya ait mimari projelerin bulunmadığı kaydedilen raporda, yapı alanının 1. derece deprem bölgesi olduğu bildirildi.

        Raporda, binanın inşa edildiği yıl çatı katında çekme kat yapımı için inşaat ruhsatı alındığı ancak bu durumla ilgili statik projenin bulunmadığı, çekme katın, binanın deprem öncesi görüntülerinden tam kata dönüştürüldüğünün tespit edildiği anlatıldı.

        Binaya, ilave kat yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, "Binada taşıyıcı kolon-kiriş elemanlarının, ivmesi çok yüksek yıkıcı deprem karşısında gerekli eksenel kapasite, kesme, eğilme ve burulma direnimini gösteremediği, deprem sırasında ortaya çıkan bina zafiyetlerini önleyemediği ve binayı tümüyle göçmeye sürüklediği anlaşılmaktadır. Binanın bu şekilde yıkıma sürüklenmesinde taşıyıcı sistem yapım hatalarının (etriye sıklaştırmalarının olmayışı, tadilatlar ve ilave kat gibi) büyük rolü olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Malzeme kalitesinin yetersizliğine işaret edilen raporda, müteahhit Mehmet Özat, fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Tevfik M. ile ilave katın fenni mesul ve teknik uygulama sorumlusu Hüseyin E'nin asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

        Özat, iddianamedeki ifadesinde, Gül Apartmanı'nın inşasında görev yapıp yapmadığını hatırlamadığını ileri sürdü.

        Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından 10 Kasım 2023'te Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görülmüştü. Boyacı'nın ihbarı üzerine gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özat hakkında, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın 7'şer katlı 6 blokunun depremde yıkılması sonucu 169 kişinin ölmesiyle ilgili dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi
        Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi
        Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak
        Hataysporlu futbolcular taraftarıyla kucaklaşacak
        Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı
        Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı
        Hatay'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi
        Hatay'da "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi
        Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza
        Hatay'da motosikletin önünü kaldırıp bir araca çarparak kaçan sürücüye ceza