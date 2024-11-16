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        Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek

        Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hak sahibi olamayan ve uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için konut yaptırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:49
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        Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hak sahibi olamayan ve uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için konut yaptırılacak.

        Belediyenin açıklamasına göre, 45 dairelik konut projesinin protokolü, Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bulut İnsani Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı (ICF) ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı arasında imzalandı.

        Sosyal donatı alanları barındıracak projedeki daireler, 55 metrekare ve 2+1 oturumlu inşa edilecek.

        Konutlar, engelli bireylerin kullanımına uygun tasarlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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