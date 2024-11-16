Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek

Sosyal donatı alanları barındıracak projedeki daireler, 55 metrekare ve 2+1 oturumlu inşa edilecek.

Belediyenin açıklamasına göre, 45 dairelik konut projesinin protokolü, Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bulut İnsani Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı (ICF) ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı arasında imzalandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hak sahibi olamayan ve uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için konut yaptırılacak.

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