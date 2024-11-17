Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Hataysporlu futbolcularla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularını moral yemeğinde ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öntürk, tesis ziyareti ve taraftar buluşması kapsamında Hatay'a gelen Atakaş Hatayspor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularıyla Hatay Gastronomi Evi'ndeki programda buluştu.

Öntürk, buradaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin yeniden inşasında Hatayspor'un da öneminin büyük olduğunu ifade etti. Öntürk, şunları kaydetti:

"Birbirimize kenetlenip bu zor günleri hep beraber aşmamız lazım. Biz sadece bizden ibaret değiliz, sıradan bir spor kulübü de değiliz. Bizi izleyen Hatay'da 1 milyon 700 bin insan var. Hatay'ı da merak eden 85 milyon insan var, onun için görevimiz çok önemli, kutsal bir iş yapıyoruz. Biz üstümüze düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki siz bir, beraber ve güçlü olun. Hatay'a moral vermeye devam edin."