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        Hatay'daki denizcilik öğrencilerinin eğitim için "köprüüstü simülatörü" kuruldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizcilik öğrencilerinin uygulamalı eğitimi için oluşturulan "köprüüstü simülatörü" törenle kullanıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:12
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        Hatay'daki denizcilik öğrencilerinin eğitim için "köprüüstü simülatörü" kuruldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizcilik öğrencilerinin uygulamalı eğitimi için oluşturulan "köprüüstü simülatörü" törenle kullanıma açıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gemi manevra eğitimi için "köprüüstü simülatörü" kuruldu.

        Simülatörün bulunduğu atölye, düzenlenen törenle kullanıma açıldı.

        Programın ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Hatay Valiliğince Madenli Yat Limanı'nda oluşturulan "Denizde Canlı Kalma Uygulama Eğitim Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Törenlere Vali Yardımcısı Can Atak, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de katıldı.

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