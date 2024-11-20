Hatay'daki denizcilik öğrencilerinin eğitim için "köprüüstü simülatörü" kuruldu

Törenlere Vali Yardımcısı Can Atak, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gemi manevra eğitimi için "köprüüstü simülatörü" kuruldu.

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