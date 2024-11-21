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        Hatay'da depremzede çocuğun enstrüman hayali gerçekleştirildi

        Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan depremzede çocuk, hayali olan darbukaya Valilik aracılığıyla kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:58
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        Hatay'da depremzede çocuğun enstrüman hayali gerçekleştirildi
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        Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan depremzede çocuk, hayali olan darbukaya Valilik aracılığıyla kavuştu.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında 31 Ekim'de Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile Antakya Gastronomi Çarşısı'nda 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklarla bir araya geldi.

        Burada çocuklarla sohbet eden Esra Masatlı, 9 yaşındaki Ahmet Kazar'ın müziğe ve şarkı söylemeye merakı olduğunu, ayrıca darbuka hayali bulunduğunu öğrendi.

        Bu kapsamda "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" çerçevesinde Defne ilçesinde geçekleştirilen ev ziyaretinde, Esra Masatlı depremzede çocuğa darbuka hediye etti.

        Hayali gerçekleştirilen çocuk, ziyaret sırasında darbukasını çalıp şarkı söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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