Hatay'da depremzede çocuğun enstrüman hayali gerçekleştirildi

Bu kapsamda "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" çerçevesinde Defne ilçesinde geçekleştirilen ev ziyaretinde, Esra Masatlı depremzede çocuğa darbuka hediye etti.

Burada çocuklarla sohbet eden Esra Masatlı, 9 yaşındaki Ahmet Kazar'ın müziğe ve şarkı söylemeye merakı olduğunu, ayrıca darbuka hayali bulunduğunu öğrendi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında 31 Ekim'de Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ile Antakya Gastronomi Çarşısı'nda 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklarla bir araya geldi.

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