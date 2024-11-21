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        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:56
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        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulanan H.A. ve G.A. dumandan etkilendi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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