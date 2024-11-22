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        Samandağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:49
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        Samandağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kuşalanı Mahallesi'nde Umut Ö. idaresindeki 31 T 5621 plakalı otomobil ile Orhan R. yönetimindeki 31 SB 247 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Umut Ö, sıkıştığı araçtan ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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