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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:18
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        Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.B. idaresindeki 31 Z 2477 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde S.T idaresindeki 31 ALK 026 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki M.T. ve N.G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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