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        Belen'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:54
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        Belen'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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