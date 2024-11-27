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        Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa üzerinde bırakılan ve kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:27
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        Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa üzerinde bırakılan ve kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırınından simit alan kadın, üşüdüğünü belirterek ürünü iş yerinde tüketmek istedi.

        Fırın çalışanı tarafından "üşümesin" diye içeri alınan kadın, simidini yedikten sonra iş yerinden ayrıldı.

        Bir süre sonra telefonun olmadığını fark eden fırın yetkilisi Osman Ölmez, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Görüntülerde, içeri alınan kadının masada bırakılan cep telefonunu çaldığını fark eden Ölmez, durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        - "Telefon kılıfında 300 avro da vardı" iddiası

        İş yeri sahibi Birgül Ölmez, AA muhabirine, gece çalışan personelin üşüdüğünü belirten kadını içeri aldığını söyledi.

        Yiyeceğini yiyen kadının hırsızlık yaptığını güvenlik kamerası kaydından gördüklerini belirten Ölmez, "Çalışanlar 'üşüdüyseniz sizi içeri alalım' diyorlar. Çay veriyorlar. Simit ve poğaçasını yiyor. Bir kısım parasını veriyor, bir kısım da yokmuş zaten cebinde. Acıdıkları için içeri alıyorlar, o da yiyip içiyor. Sonra masa üzerinde bulunan cep telefonu alıp gidiyor. Bir tane telefon ve telefonun kılıfında bulunan 10 bin lira civarında (300 avroyu) tutan parayı alıyor." dedi.

        Ölmez, mağduriyetlerinin giderilmesini ve şüphelinin yakalanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

        Bisikletle iş yerinin önüne giden ve personelle kısa süre konuşan kadının, daha sonra fırın içindeki masada oturup simidini yediği sırada burada bırakılan cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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