Hatay'da "üşümesin" diye fırına alınan kadın, cep telefonu çaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üşümesin diye simit fırınına alınan kadının, iş yerindeki masa üzerinde bırakılan ve kılıfında 300 avro bulunduğu belirtilen cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir fırınından simit alan kadın, üşüdüğünü belirterek ürünü iş yerinde tüketmek istedi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- "Telefon kılıfında 300 avro da vardı" iddiası

İş yeri sahibi Birgül Ölmez, AA muhabirine, gece çalışan personelin üşüdüğünü belirten kadını içeri aldığını söyledi.

Yiyeceğini yiyen kadının hırsızlık yaptığını güvenlik kamerası kaydından gördüklerini belirten Ölmez, "Çalışanlar 'üşüdüyseniz sizi içeri alalım' diyorlar. Çay veriyorlar. Simit ve poğaçasını yiyor. Bir kısım parasını veriyor, bir kısım da yokmuş zaten cebinde. Acıdıkları için içeri alıyorlar, o da yiyip içiyor. Sonra masa üzerinde bulunan cep telefonu alıp gidiyor. Bir tane telefon ve telefonun kılıfında bulunan 10 bin lira civarında (300 avroyu) tutan parayı alıyor." dedi.